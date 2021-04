Insufficienza cardiaca: nuovi dati su spironolattone (Di giovedì 1 aprile 2021) spironolattone per il trattamento dell’Insufficienza cardiaca ha portato a rischio maggiore per il rene ma ridotto di morte cardiovascolare Tra i pazienti con scompenso cardiaco (HF) con frazione di eiezione preservata (HFpEF) arruolati nello studio TOPCAT-Americas, lo spironolattone ha aumentato il rischio di peggioramento della funzione renale ma ha abbassato il rischio di morte cardiovascolare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 aprile 2021)per il trattamento dell’ha portato a rischio maggiore per il rene ma ridotto di morte cardiovascolare Tra i pazienti con scompenso cardiaco (HF) con frazione di eiezione preservata (HFpEF) arruolati nello studio TOPCAT-Americas, loha aumentato il rischio di peggioramento della funzione renale ma ha abbassato il rischio di morte cardiovascolare… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Insufficienza cardiaca Toracentesi: procedura invasiva deputata alla rimozione di versamenti pleurici. Alcune condizioni come insufficienza cardiaca , infezioni polmonari e tumori possono causare versamenti pleurici . La procedura richiede solitamente dai 10 ai 15 minuti, a meno che tu non abbia molto ...

Pacemaker: cos'è e a cosa serve? La stimolazione biventricolare, chiamata anche terapia di risincronizzazione cardiaca, è per le persone con insufficienza cardiaca con sistemi elettrici anormali. Questo tipo di pacemaker stimola le ...

Insufficienza cardiaca: nuovi dati su spironolattone Corriere Nazionale Coronavirus, muore dipendente Piaggio in pensione. Il ricordo della figlia A Treggiaia lo conoscevano tutti, faceva parte dei Fratres e era uno dei volontari che fanno servizio allo stadio ...

Cardiologi chiedono prorità vaccinazione Covid per pazienti ad alto rischio, a prescindere dall’età 30 MAR - I pazienti con insufficienza cardiaca hanno un rischio doppio di non sopravvivere in caso di Covid rispetto alla popolazione generale “Le malattie cardiovascolari sono tra le patologie più fr ...

