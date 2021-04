Infortunio Ospina | novità positive | potrebbe giocare contro la Juventus

Advertising

SeEarn : RADIO KKN - OSPINA, INFORTUNIO MENO GRAVE DEL PREVISTO: MARTEDÌ NUOVI CONTROLLI #Ospina #infortunio #mano #meno… - NCN_it : RADIO KKN - OSPINA, INFORTUNIO MENO GRAVE DEL PREVISTO: MARTEDÌ NUOVI CONTROLLI #Ospina #infortunio #mano #meno… - cn1926it : Infortunio #Ospina, c’è una speranza in vista di #JuveNapoli: le ultime di #KKN - MarekNapoli : RT @napoligol2014: Se fosse messo in isolamento il gruppo squadra dell'Italia, il #Napoli (visto l'infortunio di #Ospina) sarebbe costretto… - cn1926it : CdS – #Mertens controllato dallo staff del #Napoli, la situazione. Le condizioni di #Demme e #Ospina -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ospina

Napoli Calcio - Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.L'alla caviglia ha condizionato il suo ultimo mese e mezzo. Il rientro col Sassuolo è ... Maksimovic potrebbe essere una buona ipotesi per l'Inter Napoli:o Meret? La scelta avverrà ...Napoli Calcio – Infortunio Ospina, le novità da Diego De Luca che è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli ...Infortunio Mertens, nulla di grave per l'attaccante che partirà dalla panchina con il Crotone. Come stanno gli altri indisponibili?