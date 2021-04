Infinity | TimVision | Apple+ | la programmazione di aprile 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 aprile 2021)e Apple Tv+: ecco ladelle tre piattaforme streaming che aggiungono ai loro cataloghi tanti titoli tra titoli originali o esclusive, di serie tv e film.punta su film, in particolare sul nuovo Wonder Woman 1984, che approda sulla piattaforma insieme a tanti altri titoli, da (altri) cinecomic come Aquaman a blockbuster come Tenet e altri. Non mancano le serie tv, tra cui la seconda stagione di Batwoman, insieme a diversi titoli. Rilancia, che oltre alle pellicole, punta sulle serie tv, con l'uscita della quarta stagione di The Handmaid's Tale e con la proposta della miniserie A very English Scandal con Hugh Grant. Per essere certi di non perdersi nulla, ecco tutta ladi, ...