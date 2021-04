Indigente ruba al market. "Lo aiutiamo"

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono intervenuti per quella che sembrava essere la segnalazione di un taccheggio al supermercato. Ma quando hanno scoperto di cosa si trattava in realtà hanno offerto una prova di straordinaria ...

Advertising

Agenpress : Anziano ruba ad un supermercato, i Carabinieri pagano la spesa perché 'indigente' - BaldCezar : Prwndere Esempio Anziano indigente ruba cibo al supermercato, arrivano i carabinieri e gli pagano la spesa -

Ultime Notizie dalla rete : Indigente ruba

Sono intervenuti per quella che sembrava essere la segnalazione di un taccheggio al supermercato. Ma quando hanno scoperto di cosa si trattava in realtà hanno offerto una prova di straordinaria ...Una volta sul posto però hanno appurato che ' il ladro' era un pensionato 75enne, vedovo e, che aveva oltrepassato le casse senza pagare alcuni generi di prima necessità. Dopo aver ...Vigevano, la pensione che riceve un 75enne non gli garantisce la sopravvivenza. I carabinieri pagano la spesa. Direttore pronto a perdonare ...Un pensionato di 75 anni è stato sorpreso a rubare del cibo in un supermercato di Vigevano, comune in provincia di Pavia, nella mattinata di ieri ...