Indice PMI, a marzo il manifatturiero italiano si espande ai massimi in 21 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Ottimi risultati per l’economia manifatturiera dell’eurozona a marzo, con le condizioni operative migliorate al livello massimo in quasi 24 anni di raccolta dati, secondo IHS Markit. L’Indice PMI è infatti aumentato a 62,5 punti, dai 57,9 di febbraio e dai 62,4 della stima peliminare. L’Indice è risultato quindi ben al di sopra della soglia citica dei 50 punti, sopra la quale si registra espansione, per il nono mese consecutivo. La crescita è stata generale in tutta la regione, con la Germania e i Paesi Bassi in cima alla classifica. Entrambe le nazioni hanno registrato a marzo PMI a livelli record. Anche l’Austria ha riportato una prestazione particolarmente forte, mentre Italia e Francia hanno registrato risultati tra i più alti delle loro rispettive medie storiche (ai ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Ottimi risultati per l’economia manifatturiera dell’eurozona a, con le condizioni operative migliorate al livello massimo in quasi 24di raccolta dati, secondo IHS Markit. L’PMI è infatti aumentato a 62,5 punti, dai 57,9 di febbraio e dai 62,4 della stima peliminare. L’è risultato quindi ben al di sopra della soglia citica dei 50 punti, sopra la quale si registra espansione, per il nono mese consecutivo. La crescita è stata generale in tutta la regione, con la Germania e i Paesi Bassi in cima alla classifica. Entrambe le nazioni hanno registrato aPMI a livelli record. Anche l’Austria ha riportato una prestazione particolarmente forte, mentre Italia e Francia hanno registrato risultati tra i più alti delle loro rispettive medie storiche (ai ...

