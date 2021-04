Indiana Jones: in arrivo il cofanetto con i film della saga per la prima volta in 4K UHD (Di giovedì 1 aprile 2021) Koch Media ha comunicato che dal prossimo 8 giugno sarà disponibile Indiana Jones 4-Movie Collection, con i quattro film della saga di Steven Spielberg per la prima volta nello splendente 4K UHD Koch Media ha annunciato che il prossimo 8 giugno si potranno rivivere le indimenticabili gesta del mitico Indiana Jones per la prima volta nello spettacolare formato video 4K Ultra HD. Il cofanetto targato Paramount Home Entertainment si chiamerà Indiana Jones 4-Movie Collection e conterrà ben 9 dischi: i 4 film in 4K Ultra HD, i 4 film in Blu-ray e un Blu-ray con sette ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Koch Media ha comunicato che dal prossimo 8 giugno sarà disponibile4-Movie Collection, con i quattrodi Steven Spielberg per lanello splendente 4K UHD Koch Media ha annunciato che il prossimo 8 giugno si potranno rivivere le indimenticabili gesta del miticoper lanello spettacolare formato video 4K Ultra HD. Iltargato Paramount Home Entertainment si chiamerà4-Movie Collection e conterrà ben 9 dischi: i 4in 4K Ultra HD, i 4in Blu-ray e un Blu-ray con sette ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making ...

Indiana Jones 4 – movie collection e Super 8 in arrivo in home video Koch Media ha annunciato che il prossimo 8 giugno 2021, i due titoli targati Paramount Home Entertainment, Indiana Jones 4 – movie collection e Super 8, saranno disponibili per la prima volta in 4K ...

