Incubo covid in Serie A | Bonucci positivo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si complicano le cose per la Juventus di Andrea Pirlo. Leonardoal-19: il difensore è in isolamento. Guai grossi per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri è al lavoro al Traing Center in vista dell’impegno diA contro il Torino di Davide Nicola. Il derby della Mole, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

patriziadegioia : RT @Gio1ng: Il sottosegretario del MINISTERO DELLA SALUTE Zampa stasera ci ricorda che la sua fonte di informazione sui dati del #Covid_19… - ZioUbaldo : @G_di_Gra Sto uscendo dall'incubo Covid - AgostinoFerran5 : RT @Gio1ng: Il sottosegretario del MINISTERO DELLA SALUTE Zampa stasera ci ricorda che la sua fonte di informazione sui dati del #Covid_19… - NCN_it : INCUBO #COVID ANCHE IN #NAZIONALE: TROVATI 4 MEMBRI DELLO STAFF POSITIVI, RISCHIO ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER IL GRUP… - anna30048679 : RT @Gio1ng: Il sottosegretario del MINISTERO DELLA SALUTE Zampa stasera ci ricorda che la sua fonte di informazione sui dati del #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo covid

Corriere dell'Umbria

... che è quella che rischia la terapia intensiva e la vita quando contrae la malattia- 19 . ...a vaccinare la maggior parte della popolazione cavallinese e prima usciremo fuori da questo". L'...... per uscire finalmente da questoe riprendere a vivere. La nostra economia sta reggendo, ... Il nostro obiettivo è infatti lasciarci alle spalle il19, recuperare il tempo perso e ...I tamponi (e il Covid) tengono ancora in scacco Cantù: Gaines è risultato ancora positivo ed è destinato quindi a saltare anche la sfida di sabato alle 17 al PalaBancoDesio contro Brindisi, dopo aver ...“A Pasqua state a casa”. L’appello risuona in tutta Italia, non solo dalle istituzioni, a lanciarlo in forma di supplica sono proprio le persone impegnate ...