In ‘Svegliati amore mio’ è la figlia di Sabrina Ferilli, ma Caterina Sbaraglia non è sconosciuta al pubblico (Di giovedì 1 aprile 2021) ‘Svegliati amore mio’ è la fiction Mediaset che vede protagonista Sabrina Ferilli ma anche Ettore Bassi, Francesco Arca per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Una fiction intensa, dove la Ferilli è libera di esprimere tutte le sue emozioni e il suo impegno per diverse questioni social e che ha subito conquistato il pubblico di Canale 5. Il prossimo 7 aprile andrà in onda l’ultima puntata di ‘Svegliati amore mio’ e, stando alle anticipazioni, Nanà (Sabrina Ferilli) continuerà a indagare per far luce sul mistero che coinvolge l’acciaieria, ma quello che lascerà senza parole sarà la morte di Mimmo. Tra i principali sospettati c’è Sergio, ma siamo sicuri che sia veramente lui il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)è la fiction Mediaset che vede protagonistama anche Ettore Bassi, Francesco Arca per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Una fiction intensa, dove laè libera di esprimere tutte le sue emozioni e il suo impegno per diverse questioni social e che ha subito conquistato ildi Canale 5. Il prossimo 7 aprile andrà in onda l’ultima puntata die, stando alle anticipazioni, Nanà () continuerà a indagare per far luce sul mistero che coinvolge l’acciaieria, ma quello che lascerà senza parole sarà la morte di Mimmo. Tra i principali sospettati c’è Sergio, ma siamo sicuri che sia veramente lui il ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 31 marzo 2021. BOOM Sciarelli su Denise Pipitone (15.2%). Vince la Nazionale (21.7%), debutt… - andreapalazzo2 : RT @MediasetPlay: La storia di Nanà e di tante mamme ha toccato il cuore di tutti noi ??? Rivedi la seconda puntata di #SvegliatiAmoreMio s… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Svegliati amore Ryan Gosling: quanto conosci il protagonista di La La Land? (QUIZ) CiakGeneration