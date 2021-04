In Serbia rigore inventato e arbitro condannato a 15 mesi di carcere (Di giovedì 1 aprile 2021) La Serbia e gli arbitri non sembrano andare d'accordo. Dal gol non convalidato a Cristiano Ronaldo con il Portogallo al rigore inventato che è costato al direttore di gara una condanna a 15 mesi di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) Lae gli arbitri non sembrano andare d'accordo. Dal gol non convalidato a Cristiano Ronaldo con il Portogallo alche è costato al direttore di gara una condanna a 15di ...

