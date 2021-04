“In Italia c’è un doppio Stato, gli Usa sono dentro di noi” (Di giovedì 1 aprile 2021) “In Italia c’è lo Stato Italiano e poi c’è un pezzo di un altro Stato, che sono gli Stati Uniti d’America. Basi militari, soldati, missili, bombe. Spesso ci dimentichiamo della nostra rilevanza strategica perché i rapporti con gli Usa sono ottimi”. Alessandro Orsini, direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS e del quotidiano Sicurezza Internazionale, respinge l’idea che l’Italia sia un Paese “vulnerabile” o “penetrabile” da influenze straniere, nello specifico di Mosca e Pechino. Il caso dello spionaggio russo di cui è accusato Walter Biot – afferma – è un caso isolato che non deve far temere sul livello di sicurezza del nostro Paese né sulla percezione che gli “altri” hanno di noi. Semmai, deve ricordarci di quanto siamo centrali e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Inc’è lono e poi c’è un pezzo di un altro, chegli Stati Uniti d’America. Basi militari, soldati, missili, bombe. Spesso ci dimentichiamo della nostra rilevanza strategica perché i rapporti con gli Usaottimi”. Alessandro Orsini, direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS e del quotidiano Sicurezza Internazionale, respinge l’idea che l’sia un Paese “vulnerabile” o “penetrabile” da influenze straniere, nello specifico di Mosca e Pechino. Il caso dello spionaggio russo di cui è accusato Walter Biot – afferma – è un caso isolato che non deve far temere sul livello di sicurezza del nostro Paese né sulla percezione che gli “altri” hanno di noi. Semmai, deve ricordarci di quanto siamo centrali e ...

