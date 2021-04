Imprenditoria giovanile e innovazione (Di giovedì 1 aprile 2021) , l’idea vincente di Impresa Campus 2020. Dall’ateneo fiorentino l’App vincitrice del programma , un binomio sempre più performante dunque in grado di dare un supporto e facilitare la vita a molti. A Impresa Campus 2020 vince un’applicazione in grado di ricevere sul dispositivo mobile la lista dei piatti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il supercomputer in Italia: la scelta dell’Ue Boom di App smart working, il lavoro che cambia Torna il Walkman Sony: il passato è futuro Cubo di Rubik si autorisolve: ecco come App esca per San Valentino: il pericolo in rete Uso delle App in medicina sempre più importanti Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 aprile 2021) , l’idea vincente di Impresa Campus 2020. Dall’ateneo fiorentino l’App vincitrice del programma , un binomio sempre più performante dunque in grado di dare un supporto e facilitare la vita a molti. A Impresa Campus 2020 vince un’applicazione in grado di ricevere sul dispositivo mobile la lista dei piatti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il supercomputer in Italia: la scelta dell’Ue Boom di App smart working, il lavoro che cambia Torna il Walkman Sony: il passato è futuro Cubo di Rubik si autorisolve: ecco come App esca per San Valentino: il pericolo in rete Uso delle App in medicina sempre più importanti

Advertising

pat09_04 : RT @BerniniAM: Per ripartire bisogna spalancare le porte all’imprenditoria giovanile e alle #startup innovative. In questo senso il governo… - Desiree98110555 : RT @BerniniAM: Per ripartire bisogna spalancare le porte all’imprenditoria giovanile e alle #startup innovative. In questo senso il governo… - Andrea_l19 : RT @BerniniAM: Per ripartire bisogna spalancare le porte all’imprenditoria giovanile e alle #startup innovative. In questo senso il governo… - actiondoggo : RT @BerniniAM: Per ripartire bisogna spalancare le porte all’imprenditoria giovanile e alle #startup innovative. In questo senso il governo… - forza_italia : RT @BerniniAM: Per ripartire bisogna spalancare le porte all’imprenditoria giovanile e alle #startup innovative. In questo senso il governo… -