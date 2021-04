Immondizia a fuoco lungo la Paullese a Mediglia | si indaga sulle cause

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il pattume abbandonato oltre il guard-rail, all’altezza di San Martino Olearo, è andato in fumo assieme a una manciata di metri di sterpaglie. Città Metropolitana analizzerà le immagini delle telecamere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immondizia fuoco

7giorni

Solo grazie all'intervento tempestivo dei Vigili delnei diversi episodi di incendio, ... per appiccare le fiamme ai cumuli di. L'odierna operazione con l'esecuzione dei decreti di ...Uno di loro era evaso dai domiciliari per appiccare le fiamme ai cumuli di. Il sequestro,... In alcuni casi solo grazie all'intervento tempestivo dei vigili del, allertati dai ...Gioia Tauro - Alle prime ore dell’alba, nelle province di Reggio Calabria, Mantova e Ravenna, su disposizione della Procura della Repubblica presso il ...Alle prime ore dell’alba, nelle province di Reggio Calabria, Mantova e Ravenna, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palmi, i Carabinieri della Compagnia di ...