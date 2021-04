Il “travel shaming” è l’ultima tendenza social scatenata contro chi nei viaggi ci vede una fuga da Coronavirus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Com’è noto, il Dpcm Draghi stabilisce che non è consentito spostarsi in Italia tra Regioni, ma ci sono liste di Paesi esteri verso i quali è possibile recarsi per turismo. Nessuna motivazione di tipo lavorativo o di altra natura, dunque. Le misure per chi decide di attraversare i confini nazionali prevedono il solo obbligo di sottoporsi al tampone, una volta rientrati, accompagnato da isolamento fiduciario di 5 giorni (14 per i paesi fuori dall’area Schengen). Così, mentre milioni di persone restano a casa durante la pandemia, altrettante decidono diare. E mentre la “stanchezza pandemica” colpisce duramente, altrettanto fa la rabbia. Perché tra i paradossi e lo stupore, c’è chi non l’ha presa tanto bene: il settore turistico italiano e gli albergatori, soprattutto. Ma non solo: perché il sentimento di ‘irritazione’ che spesso aleggia nei confronti di chi intende ...