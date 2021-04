Il tennis si scopre no-vax. Il Telegraph: «Crescono in bolle, sono egoisti e ignoranti» (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ passato meno di un anno, da quando potevamo prenderci gioco delle posizioni no-vax (e di altre corbellerie naif) di Djokovic. Lo chiamammo Novax Djocovid, per quelle uscite che poi lo avrebbero nei mesi successivi a gestire persino un focolaio da lui provocato (il torneo amichevole in Serbia che contagiò decine tra giocatori e staff). Quasi un anno dopo scopriamo che i tennisti sono quasi tutti un po’ Novax Djocovid. Sul Telegraph Simon Briggs riprende una polemica innescata dalle reiterate domande nella sala stampa del torneo di Miami dal giornalista del New York Times Ben Rothenberg, non nuovo a inchieste del genere. A domanda precisa (“te lo faresti il vaccino? Te lo farai?”) i giocatori, la maggior parte, si sono ritratti. Stessa polemica anche sul Guardian. La numero 2 al mondo Naomi Osaka ha detto: “Ho ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ passato meno di un anno, da quando potevamo prenderci gioco delle posizioni no-vax (e di altre corbellerie naif) di Djokovic. Lo chiamammo Novax Djocovid, per quelle uscite che poi lo avrebbero nei mesi successivi a gestire persino un focolaio da lui provocato (il torneo amichevole in Serbia che contagiò decine tra giocatori e staff). Quasi un anno dopo scopriamo che itiquasi tutti un po’ Novax Djocovid. SulSimon Briggs riprende una polemica innescata dalle reiterate domande nella sala stampa del torneo di Miami dal giornalista del New York Times Ben Rothenberg, non nuovo a inchieste del genere. A domanda precisa (“te lo faresti il vaccino? Te lo farai?”) i giocatori, la maggior parte, siritratti. Stessa polemica anche sul Guardian. La numero 2 al mondo Naomi Osaka ha detto: “Ho ...

Advertising

napolista : Il tennis si scopre no-vax. Il Telegraph: «Crescono in bolle, sono egoisti e ignoranti» Molti giocatori si dicono c… - Cate83236905 : RT @MD___House: +++Notizia vera: Medico ha un attacco cardiaco mentre gioca a tennis Lo portano in DEA e si scopre che il medico di turno e… - PiramideRossa : RT @MD___House: +++Notizia vera: Medico ha un attacco cardiaco mentre gioca a tennis Lo portano in DEA e si scopre che il medico di turno e… - mikolangel1974 : RT @MD___House: +++Notizia vera: Medico ha un attacco cardiaco mentre gioca a tennis Lo portano in DEA e si scopre che il medico di turno e… - Paolopizz3Paolo : RT @MD___House: +++Notizia vera: Medico ha un attacco cardiaco mentre gioca a tennis Lo portano in DEA e si scopre che il medico di turno e… -

Ultime Notizie dalla rete : tennis scopre Musetti insegue Sinner A 19 anni stupisce tutti L'Italia del tennis 'scopre' un gemello di Janik Sinner. Lorenzo Musetti ha un anno meno dell'altoatesino, e con lui costituisce già la nuova coppia di fenomeni del tennis azzurro, gemelli della racchetta con un ...

La vita sportiva di Stefano Velatta nel libro "PUMA. Una storia di vita e di sport" Nel volume si scopre la nascita della passione sportiva di Velatta, intrecciata di ricordi, ... Dalla prima Biella Oropa con le scarpe da tennis ai duelli appassionanti con alcuni dei più grandi ...

Ora è l'America che scopre l'Italia Tiscali.it Miami Open 2021, Sinner-Bautista Agut: orario e dove vedere in tv la semifinale Miami, 1 aprile 2021 - "La miglior settimana della mia carriera? Lo scopriremo alla fine del torneo. Ma sono felice di essere in semifinale". E che semifinale, verrebbe da dire. Non una come tutte le ...

Miami, per Sinner semifinale contro Bautista Agut: fuori a sorpresa Medvedev Le stelle stanno dalla parte di Jannik Sinner. Che, dopo aver battuto ieri il kazako Bublik e ave centrato la prima semifinale in un Masters 1000 a Miami, scopre che il suo ultimo avversario verso la ...

L'Italia del' un gemello di Janik Sinner. Lorenzo Musetti ha un anno meno dell'altoatesino, e con lui costituisce già la nuova coppia di fenomeni delazzurro, gemelli della racchetta con un ...Nel volume sila nascita della passione sportiva di Velatta, intrecciata di ricordi, ... Dalla prima Biella Oropa con le scarpe daai duelli appassionanti con alcuni dei più grandi ...Miami, 1 aprile 2021 - "La miglior settimana della mia carriera? Lo scopriremo alla fine del torneo. Ma sono felice di essere in semifinale". E che semifinale, verrebbe da dire. Non una come tutte le ...Le stelle stanno dalla parte di Jannik Sinner. Che, dopo aver battuto ieri il kazako Bublik e ave centrato la prima semifinale in un Masters 1000 a Miami, scopre che il suo ultimo avversario verso la ...