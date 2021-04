Il Sassuolo: i nostri nazionali non giocheranno contro la Roma anche se negativi (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con l’Italia, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) IlCalcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con l’Italia, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partitain programma sabato prossimo 3 Aprile L'articolo

