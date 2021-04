Il rinvio sulla legge Zan è lo specchio di un Paese senza futuro (Di giovedì 1 aprile 2021) Il centrodestra nella commissione giustizia ha bloccato di nuovo la calendarizzazione per la discussione in Senato della legge Zan sull’omotransfobia Nelle ultime ore si sta parlando ancora una volta, purtroppo, dello slittamento in Senato per l’approvazione della legge Zan sull’omotransfobia. La commissione giustizia grazie all’asse Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia non ha infatti calendarizzato la discussione sul d.d.l. L’indignazione anche di molti personaggi pubblici come Fedez e Elodie ha alimentato ancora di più il dibattito. Ma oltre alle semplicistiche motivazioni di chi giustamente resta indignato verso questa scelta incomprensibile, ancor più paradossale è la situazione se si considera la semplicità e la razionalità del disegno di legge dal punto di vista giuridico. Cosa prevede normativamente il d.d.l. a prima ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Il centrodestra nella commissione giustizia ha bloccato di nuovo la calendarizzazione per la discussione in Senato dellaZan sull’omotransfobia Nelle ultime ore si sta parlando ancora una volta, purtroppo, dello slittamento in Senato per l’approvazione dellaZan sull’omotransfobia. La commissione giustizia grazie all’asse Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia non ha infatti calendarizzato la discussione sul d.d.l. L’indignazione anche di molti personaggi pubblici come Fedez e Elodie ha alimentato ancora di più il dibattito. Ma oltre alle semplicistiche motivazioni di chi giustamente resta indignato verso questa scelta incomprensibile, ancor più paradossale è la situazione se si considera la semplicità e la razionalità del disegno didal punto di vista giuridico. Cosa prevede normativamente il d.d.l. a prima ...

