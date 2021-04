Il Recovery Plan armato del governo Draghi: fondi UE all’industria militare (Di giovedì 1 aprile 2021) Decisione che RIPD ritiene inaccettabile: non solo contraddice le finalità del Piano europeo per la ripresa, ma accantonando le proposte delle organizzazioni della società civile (e del mondo del lavoro) considera il settore militare, già ampiamente finanziato, come fattore di ripresa per il Paese. Sorpresa nell’uovo di Pasqua: una parte dei fondi del Recovery Plan verrebbe destinata per rinnovare la capacità e i sistemi d‘arma a disposizione dello strumento militare. Un tentativo di greenwashing, di lavaggio verde, dell’industria delle armi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 aprile 2021) Decisione che RIPD ritiene inaccettabile: non solo contraddice le finalità del Piano europeo per la ripresa, ma accantonando le proposte delle organizzazioni della società civile (e del mondo del lavoro) considera il settore, già ampiamente finanziato, come fattore di ripresa per il Paese. Sorpresa nell’uovo di Pasqua: una parte deidelverrebbe destinata per rinnovare la capacità e i sistemi d‘arma a disposizione dello strumento. Un tentativo di greenwashing, di lavaggio verde, dell’industria delle armi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

