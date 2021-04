Il rapporto annuale di IIDEA sul mercato videoludico in Italia | nel 2020 giro d’affari su del 21 | 9% | il campione di vendite è FIFA21

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè stato un anno che verrà tristemente ricordato per motivi che ormai conosciamo fin troppo bene, ci sono però dei settori che, per forza di cose, hanno beneficiato delle nuove abitudini alle quali la maggior parte deglini sono stati costretti e, viste ad esempio le misure restrittive attuate nella primavera dello scorso anno, non è certo un caso che uno di questi sia stato quello legato al videogioco. La scorsa settimana, in una conferenza virtuale,n Interactive Digital Entertainment Association) ha presentato ilsuldel videogioco in, in cui sono illustrate le dinamiche che hanno influenzato ildel gaming lo scorso anno, basato su diverse fonti di ricerca come Game ...