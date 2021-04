Il professore italiano che sul blog di Beppe Grillo nega il genocidio degli Uiguri (con l’appoggio di Di Battista) (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre l’Unione europea sanziona la Cina per le violazioni dei diritti umani contro gli Uiguri, gli Stati Uniti riconoscono la repressione contro la minoranza turcofona come un genocidio, e il Regno Unito si muove per multare le aziende che fanno uso del lavoro forzato uiguro, un intervento sul blog di Beppe Grillo nega l’esistenza di qualsiasi tipo di repressione contro la minoranza. In un articolo dal titolo Un Maccartismo disastroso. Usa e EU hanno perso la ragione?, condiviso da Beppe Grillo anche sulla sua pagina Facebook, il professore italiano Fabio Massimo Parenti parla delle violenti torture e abusi come di accuse che si basano su «fonti» inaffidabili e «dati» inverificabili. Fatti, non verificati, come ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre l’Unione europea sanziona la Cina per le violazioni dei diritti umani contro gli, gli Stati Uniti riconoscono la repressione contro la minoranza turcofona come un, e il Regno Unito si muove per multare le aziende che fanno uso del lavoro forzato uiguro, un intervento suldil’esistenza di qualsiasi tipo di repressione contro la minoranza. In un articolo dal titolo Un Maccartismo disastroso. Usa e EU hanno perso la ragione?, condiviso daanche sulla sua pagina Facebook, ilFabio Massimo Parenti parla delle violenti torture e abusi come di accuse che si basano su «fonti» inaffidabili e «dati» inverificabili. Fatti, non verificati, come ...

