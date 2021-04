Il pienone al mare e ai parchi diventa l' incubo della Pasqua Pesaro cerca guardie volontarie | a Urbino chiude la Fortezza

(Di giovedì 1 aprile 2021)- Si avvicina il weekendle e l'ordine massimo sarà controlli responsabilità per evitare gli assembramenti . In barba a divieti e zone rosse si temono 'fughe': in spiaggia, sui lungomari, ...

espedito66 : @FrancescoOrdine @iojuventino E’ Italia . L’Italia che fatta la legge, trovato l’inganno, L’Italia che vaccina le c… - apalma67 : @riccardoVeron A Roma è così. Giorni di zona rossa assolutamente ridicoli. Tutti in giro, nessuno che chiede niente… - misunzeneize : @riccardoVeron Pochissimi controlli, ce ne erano molti di più a marzo/aprile 2020, forze dell'ordine presenti quasi… -

Furiosi i sindaci delle grandi città d'arte, che per Pasqua, solitamente, registravano il. "... Perché se "la montagna e ilin qualche periodo si sono salvati, le città d'arte no, visto che ...Furiosi i sindaci delle grandi città d'arte, che per Pasqua, solitamente, registravano il. "... Perché se "la montagna e ilin qualche periodo si sono salvati, le città d'arte no, visto che ...PESARO - Si avvicina il weekend pasquale e l’ordine massimo sarà controlli responsabilità per evitare gli assembramenti. In barba a divieti e zone rosse si ...Se per la riviera emiliano-romagnola si parla già di estate da pienone, sulla stessa lunghezza d'onda la Toscana ... anni lo scrittore veneto Giuseppe Berto oltre che per il suo mare, insieme con ...