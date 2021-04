Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro le correnti, trasparenza su voto digitale” (Di giovedì 1 aprile 2021) Una Nuova carta dei principi e dei valori “per un’identità chiara”. E un nuovo statuto “che non rinneghi i punti di forza leggera”, ma che intervenga radicalmente sull’organizzazione. La rifondazione di Giuseppe Conte sarà radicale e partirà dalla struttura. Il debutto dell’ex presidente del Consiglio da leader politico del Movimento 5 Stelle è stato in diretta streaming, davanti all’assemblea dei portavoce 5 Stelle (parlamentari, ma anche eurodeputati e consiglieri). E in un’ora di intervento ha svelato i primi dettagli di quello che sarà un percorso lungo che prenderà forma nelle prossime settimane. Collegato su Zoom anche il vero regista dell’operazione: Beppe Grillo. Che l’avvocato ha ringraziato “per questa sfida complessa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Unadeie dei valori “per un’”. E un nuovo statuto “che non rinneghi i punti di forza leggera”, ma che intervenga radicalmente sull’organizzazione. La rifondazione di Giuseppesarà radicale e partirà dalla struttura. Il debutto dell’ex presidente del Consiglio da leader politico delè stato in diretta streaming, davanti all’assemblea dei portavoce 5(parlamentari, ma anche eurodeputati e consiglieri). E in un’ora di intervento ha svelato i primi dettagli di quello che sarà un percorso lungo che prenderà forma nelle prossime settimane. Collegato su Zoom anche il vero regista dell’operazione: Beppe Grillo. Che l’avvocato ha ringraziato “per questa sfida complessa e ...

