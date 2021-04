Il “pesce d’aprile” che fermò una semifinale di Champions League (Di giovedì 1 aprile 2021) 1 aprile: festa di scherzi, sistoli, insulti e sospiri e, se tutto fila, di sani ricordi. Una celebrazione eurocentrica in cui tutti sorridono tranne la Spagna, non per mancanza di spirito ma solo per scelta di calendario: gli scherzi si fanno il 28 dicembre, è il giorno della “Inocentada”. Innocenti, però, non sono quegli spagnoli che l’1 aprile 1998 invertono la tendenza. Si divertono, però non scherzano. Dilaniano le reti del Santiago Bernabeu in quel “pesce d’aprile” non voluto, che quasi costa la Champions League al Real Madrid. Real Madrid-Borussia Dortmund 1998, tutto fuorché un pesce d’aprile Nel 1997/98 l’allenatore Jupp Heynckes siede sulla panchina scomoda del Real Madrid, offeso dal rifiuto dell’altro tedesco Ottmar Hitzfeld, campione d’Europa con il Dortmund e ora al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) 1 aprile: festa di scherzi, sistoli, insulti e sospiri e, se tutto fila, di sani ricordi. Una celebrazione eurocentrica in cui tutti sorridono tranne la Spagna, non per mancanza di spirito ma solo per scelta di calendario: gli scherzi si fanno il 28 dicembre, è il giorno della “Inocentada”. Innocenti, però, non sono quegli spagnoli che l’1 aprile 1998 invertono la tendenza. Si divertono, però non scherzano. Dilaniano le reti del Santiago Bernabeu in quel “” non voluto, che quasi costa laal Real Madrid. Real Madrid-Borussia Dortmund 1998, tutto fuorché unNel 1997/98 l’allenatore Jupp Heynckes siede sulla panchina scomoda del Real Madrid, offeso dal rifiuto dell’altro tedesco Ottmar Hitzfeld, campione d’Europa con il Dortmund e ora al ...

