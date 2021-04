Il Papa celebra la messa 'in coena Domini' con Angelo Becciu (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Papa Francesco ha celebrato la messa 'in coena Domini' presso la cappella dell'appartamento del cardinal Angelo Becciu, per manifestargli amicizia e vicinanza. Erano presenti alla celebrazione le suore che curano l'abitazione del porporato e un gruppo di focolarine. Non stupisce, affermano fonti vaticane, il gesto compiuto da Papa Francesco. Si tratta, sottolineano, di un gesto di paternità in un giorno come il Giovedì Santo. Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI -Francesco hato la'in coena Domini' presso la cappella dell'appartamento del cardinal, per manifestargli amicizia e vicinanza. Erano presenti allazione le suore che curano l'abitazione del porporato e un gruppo di focolarine. Non stupisce, affermano fonti vaticane, il gesto compiuto daFrancesco. Si tratta, sottolineano, di un gesto di paternità in un giorno come il Giovedì Santo.

