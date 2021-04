Il nuovo ordine mondiale dopo il Covid-19 Il libro di Ansalone

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’Occidente non sarà più lo stessola pandemia. Il virus si sta dimostrando l’agente politico di cambiamento più potente e pericoloso di questoventennio, un agente che accelera ed esaspera molte dinamiche già in atto e di cui ci siamo accorti troppo tardi. Abbiamo dato per scontata e irreversibile la democrazia, abbiamo concentrato i nostri sforzi sull’allargamento dei diritti, senza interrogarci sul ruolo dei doveri nel garantire una convivenza matura. Abbiamo preferito elevare al potere non chi esprimeva il dubbio, utilissimo al progresso, ma chi dissacrava la competenza. Tutto ha avuto origine negli anni Novanta dello scorso secolo, il decennio della “grande distrazione”. Un sistema politico ed economico, quello della democrazia liberale di mercato, aveva dimostrato nei fatti di essere più solido, più inclusivo e sostenibile delle ...