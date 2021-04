Il memorabile furto all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston | cosa accadde

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ildiè senza dubbio uno degli avvenimenti più eclatanti dei nostri giorni. Un avvenimento che scosse l’opinione pubblica e lasciò tutti a bocca aperta per la sua esecuzione. Sicuramento uno dei furti più clamorosi della storia per un bottino da oltre 500 milioni di dollari. Era il 18 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : memorabile furto

ViaggiNews.com

Facoltoso playboy ha come hobby ildi opere d'arte, ma un giorno incontra una seducente ... In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Raitre ripropone, riveduta e corretta, la...Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo (7 aprile) Durante il weekend di San Patrizio del 1990 l'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston è stato teatro di undi opere ...Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo è la nuova docu-serie Originale Netflix diretta da Colin Barnicle.È successo a Leverano, in via Cesarea. Portati via un Bimby e soldi. Indagano i carabinieri. L'amaro sfogo sui social della proprietaria ...