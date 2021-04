Il Madagascar rinuncia alle ' erbe magiche' e chiede il vaccino per combattere il Covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Meno male: il governo delfa marcia indietro edi aderire al meccanismo Covax per ricevere i vaccini contro il- 19, dopo aver inizialmente deciso di fare affidamento su un ...

Inoltre, riferisce il quotidiano Madagascar Tribune, è stato deciso l'acquisto di bombole d'ossigeno per far fronte all'aumento di contagi. Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha ... Il paese attraverso il ministero della Salute, ha deciso di iscriversi a Covax: secondo i dati ufficiali vi sono stati finora 24.360 contagi e 412 morti.