Il look perfetto per l’allenamento di primavera? Sexy e colorato (Di giovedì 1 aprile 2021) La primavera è entrata nel vivo, gli alberi sono pieni di fiori e i sensi si risvegliano. Lasciato alle spalle il torpore dell’inverno, viene voglia di rimettersi in moto e prendersi cura del proprio corpo. Un po’ di sano allenamento è proprio quello che ci vuole e le vip sanno come farlo con stile. Altro che tutone improvvisate e poco Sexy: per il workout scelgono completini attillati e modaioli da perdere la testa. Leggings e crop top per (quasi) tutte Sudore e fatica sì, ma senza perdere di vista il sex appeal. Quasi tutte per l’allenamento puntano su leggings che fasciano le curve e pancia scoperta. Lo fa ad esempio Diletta Leotta che sceglie reggiseno nero e pantaloncini al ginocchio in tinta. Addominali in mostra anche per Katia Pedrotti, che esalta il corpo tonico e scolpito con un completo di un verde delicato Oceans Apart. ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Laè entrata nel vivo, gli alberi sono pieni di fiori e i sensi si risvegliano. Lasciato alle spalle il torpore dell’inverno, viene voglia di rimettersi in moto e prendersi cura del proprio corpo. Un po’ di sano allenamento è proprio quello che ci vuole e le vip sanno come farlo con stile. Altro che tutone improvvisate e poco: per il workout scelgono completini attillati e modaioli da perdere la testa. Leggings e crop top per (quasi) tutte Sudore e fatica sì, ma senza perdere di vista il sex appeal. Quasi tutte perpuntano su leggings che fasciano le curve e pancia scoperta. Lo fa ad esempio Diletta Leotta che sceglie reggiseno nero e pantaloncini al ginocchio in tinta. Addominali in mostra anche per Katia Pedrotti, che esalta il corpo tonico e scolpito con un completo di un verde delicato Oceans Apart. ...

