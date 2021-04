Il giudice: social vietati per la baby gang (Di giovedì 1 aprile 2021) Cristina Bassi Le misure cautelari per 15 minori: non potranno uscire di casa né usare internet La «chiamata alle armi», sfociata in rissa a colpi di bastoni e catene, era arrivata via social. E sono proprio i social ora a essere vietati ai ragazzi indagati per i fatti dell'8 gennaio scorso a Gallarate, non lontano da Varese. La Procura per i minorenni di Milano ha chiesto al gip e ottenuto 15 misure cautelari. Per sette giovani è stato disposto il divieto di uscire di casa e di comunicare con l'esterno con il telefono con internet. Per altri otto la misura delle «prescrizioni», tra cui l'obbligo di rientrare a casa entro le 19 e il divieto di frequentare pregiudicati o persone che fanno uso di droga. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i minorenni di Milano, affidate alla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Cristina Bassi Le misure cautelari per 15 minori: non potranno uscire di casa né usare internet La «chiamata alle armi», sfociata in rissa a colpi di bastoni e catene, era arrivata via. E sono proprio iora a essereai ragazzi indagati per i fatti dell'8 gennaio scorso a Gallarate, non lontano da Varese. La Procura per i minorenni di Milano ha chiesto al gip e ottenuto 15 misure cautelari. Per sette giovani è stato disposto il divieto di uscire di casa e di comunicare con l'esterno con il telefono con internet. Per altri otto la misura delle «prescrizioni», tra cui l'obbligo di rientrare a casa entro le 19 e il divieto di frequentare pregiudicati o persone che fanno uso di droga. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i minorenni di Milano, affidate alla ...

