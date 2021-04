Il giorno è arrivato | stasera Conte verrà incoronato nuovo leader del M5S

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Today is the day: Giuseppeelettoe capo politico del M5S. Il passaggio di testimone avquesta sera. L’appuntamento è segnato per le 21:30 su Zoom, dove l’ex Premier presenterà la sua piattaforma politica. Al momento non si sa ancora se la riunione sarà pubblica, ciò che è noto è che presenzieranno alcuni gruppi parlamentari, degli eurodeputati e dei consiglieri regionali. Tutti insieme per affrontare i due principali problemi sollevati durante le ultime settimane: la questione Rousseau e il limite dei due mandati. M5S, questa sera l’assemblea In casa M5S la tempesta non è ancora passata, eper alcuni rappresenta letteralmente la quiete che dovrebbe farla terminare. La situazione, però, è piuttosto complessa: c’è ancora in ...