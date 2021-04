Il giorno del vertice per unire le destre europee. Orbán riceve Salvini e Morawiecki: è il primo passo per il nuovo gruppo al Parlamento Ue (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi il premier ungherese Viktor Orbán riceverà a Budapest il leader della Lega, Matteo Salvini, e il premier polacco, Mateusz Morawiecki, leder del PiS. Salvini ha detto che il fulcro delle discussioni sarà centrato su questioni come l’istruzione, la sanità, l’immigrazione e la crescita economica. Tuttavia, il leader della Lega ha confermato che si parlerà anche di alleanze, augurandosi che tutti i partiti di destra europei possano unirsi in un unico grande gruppo all’interno del Parlamento europeo che «rimetterebbe a fuoco i valori originari dell’Europa», ripetendo che l’ingresso della Lega nel Partito popolare europeo (Ppe) «non è all’ordine del giorno», frase che lascia spazio a una certa ambiguità. Fidesz, il partito di ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi il premier ungherese Viktorrà a Budapest il leader della Lega, Matteo, e il premier polacco, Mateusz, leder del PiS.ha detto che il fulcro delle discussioni sarà centrato su questioni come l’istruzione, la sanità, l’immigrazione e la crescita economica. Tuttavia, il leader della Lega ha confermato che si parlerà anche di alleanze, augurandosi che tutti i partiti di destra europei possano unirsi in un unico grandeall’interno deleuropeo che «rimetterebbe a fuoco i valori originari dell’Europa», ripetendo che l’ingresso della Lega nel Partito popolare europeo (Ppe) «non è all’ordine del», frase che lascia spazio a una certa ambiguità. Fidesz, il partito di ...

