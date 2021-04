Il fenomeno Teodor Davidov | il tennista di 12 anni | ambidestro e senza rovescio – Il video

(Di giovedì 1 aprile 2021) C’era una volta, nell’universo del tennis, il funambolo Fabrice Santoro, francese che giocava dritti a due mani dando spettacolo sui campi internazionali. E unarussa, Evgenya Kulikovskaya, anche lei ambidestra, nel 2003 nella lista delle 100 migliori giocatrici Atp. un italiano, Claudio Grassi, che usava l’istinto per cambiare mano e tirare dritti sia con il destro che con il sinistro. Tuttavia, nessuno di loro aveva 12come, il giovanebulgaro che padroneggia dritti e servizi con entrambi le mani e dà spettacolo in un torneo in California. Il piccoloè stato ripreso mentre gioca all’Ester Bowl di San Diego, una delle competizioni giovanili più importanti organizzate dalla Usta, l’associazione tennistica ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fenomeno Teodor

La Gazzetta dello Sport

diventato cliccatissimo sul webDavidov, ragazzino di 10 anni che gioca a tennis con entrambe le mani e non colpisce mai di rovescio. Guardare per credere... dove il piccoloha iniziato le sue sessioni di allenamento. Due al giorno, con unici giorni ... e anche le persone che gli sono intorno hanno capito di avere tra le mani un potenziale, ...È diventato cliccatissimo sul web Teodor Davidov, ragazzino di 10 anni che gioca a tennis con entrambe le mani e non colpisce mai di rovescio. Guardare ...B12s quarterfinalist Teodor Davidov never hits a backhand ... e anche le persone che gli sono intorno hanno capito di avere tra le mani un potenziale fenomeno, tanto che Davidov ha già un suo sito ...