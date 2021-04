Il dogsitter di Lady Gaga parla per la prima volta dopo l’aggressione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dogsitter Lady

Ha perso una parte di un polmone Ryan Fischer,diGaga il mese scorso rimasto gravemente ferito dopo il sequestro di 2 cani della cantante , a Los Angeles. A rivelarlo lo stesso Ryan, finalmente libero di tornare a casa per una ...Non c'è pace per Ryan Fischer , ildiGaga ricoverato in seguito alle ferite e ai traumi subiti durante l'agguato dello scorso 27 febbraio, quando alcuni malviventi hanno rapito i quadrupedi della star. Dall'ospedale, ...Il dogsitter di Lady Gaga ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'aggressione avvenuto nei suoi confronti. Ecco le sue parole.Talenti come Los Angeles: da lunedì 29 marzo fino al 3 aprile nel quartiere romano sono in corso le riprese dell'ultimo film di Ridley Scott, ‘House of Gucci', in uscita nelle sale cinematografiche a ...