Il derby della Mole, una sfida storica che divide la città di Torino

Ogni derby è una partita speciale, con squadre della stessa città o della stessa regione che si affrontano oltre che per vincere l'incontro anche per la superiorità sui rivali. Anche nelle serie minori queste sfide sono molto sentite, con i campanilismi che escono fuori in tutto e per tutto, con la possibilità di battere e sbeffeggiare gli acerrimi rivali che fa gola a tutti i tifosi. Il derby della Mole è la sfida della città di Torino, la sfida che mette di fronte bianconeri e granata che si affrontano per la supremazia cittadina. La storia del derby del capoluogo piemontese è lunghissima e non sempre ad avere la meglio sono stati gli juventini, con il passato che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : derby della Bonucci positivo al Coronavirus/ Juventus, altra tegola per Pirlo dopo Demiral Lo ha comunicato la Juventus , con una notizia sul sito ufficiale: tornato dagli impegni della ... match non indifferente perché si tratta del derby contro il Torino. Inoltre, viste le tempistiche, ...

La festa bianconera nella villa: 3 top player finiscono nei guai ...sono vietate anche se sei un calciatore importante della Juventus. Il divieto sarà probabilmente sfuggito a Weston McKennie, caduto in questa evitabile leggerezza. Ieri notte, a due giorni dal derby ...

Ormezzano: «Toro-Juve, i miei derby della Mole» Corriere della Sera Bonucci positivo al Covid-19: salta il derby, ma è allarme anche in casa Toro "Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato post ...

Juventus, un altro positivo al Covid: si ferma Bonucci Difesa della Juventus da reinventare per Pirlo: dopo Demiral anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore è il quinto contagiato della spedizione azzurra ...

