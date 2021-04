Il Club del libro dei “muratori”: se leggi, la Vanoncini ti paga (Di giovedì 1 aprile 2021) “Per ogni libro letto, e presentato con tanto di scheda, ai colleghi ti paghiamo 100 euro”. Se già di per sé questa in Italia, Paese in cui la, nella migliore delle ipotesi, si leggono meno di 10 libri all’anno, è una notizia, ancor di più lo è se si considera che il Book Club in questione è stato organizzato da un’azienda del settore edile, la Vanoncini Edilizia Sostenibile S.p.A. di Mapello. A voler sintetizzare al massimo, a promuovere e incentivare la lettura tra i propri dipendenti sono dei “muratori2. L’iniziativa del Book Club nasce da un’idea dell’Amministratore delegato di Vanoncini, Danilo Dadda, che l’ha lanciata all’inizio dell’anno ottenendo già la piena adesione del personale, composto di circa un’ottantina di persone: “Io credo fortemente nel valore della cultura e della ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) “Per ogniletto, e presentato con tanto di scheda, ai colleghi ti paghiamo 100 euro”. Se già di per sé questa in Italia, Paese in cui la, nella migliore delle ipotesi, si leggono meno di 10 libri all’anno, è una notizia, ancor di più lo è se si considera che il Bookin questione è stato organizzato da un’azienda del settore edile, laEdilizia Sostenibile S.p.A. di Mapello. A voler sintetizzare al massimo, a promuovere e incentivare la lettura tra i propri dipendenti sono dei “2. L’iniziativa del Booknasce da un’idea dell’Amministratore delegato di, Danilo Dadda, che l’ha lanciata all’inizio dell’anno ottenendo già la piena adesione del personale, composto di circa un’ottantina di persone: “Io credo fortemente nel valore della cultura e della ...

