Il centrosinista e la svolta necessaria nel segno dell’esperimento Draghi

(Di giovedì 1 aprile 2021) In quel fatidico giorno di marzo – raccontano – a un certo punto Nicola Zingaretti ruppe gli indugi: «Chiamo Letta, zitti». Nella sua stanza al Nazareno c’erano Andrea Orlando, Dario Franceschini e Goffredo Bettini, il vertice del vertice del Partito democratico. Momento storico: tutti erano ben consci della gravità della situazione apertasi con le dimissioni al vetriolo di «Nicola» che avevano determinato un quadro che avevano determinato un quadro che non poteva tollerare troppo trascinamenti. La soluzione-Letta era venuta in testa a Franceschini come a Zingaretti, e forse ad altri. Il segretario non aveva ancora preso il cellulare in mano che proprio Franceschini prese inaspettatamente la parola: dicendosi pienamente d’accordo, non c’era altra scelta che Letta, e però gli astanti dovevano avere ben chiaro che «Enrico» cambierà tutti i rapporti che ci sono, perché è uno che fa ...