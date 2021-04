Il castigo che valuta la Juve per Dybala, Arthur e McKennie (Di giovedì 1 aprile 2021) La Juve pronta ad escludere Dybala, Arthur e McKennie dalla lista dei convocati per il derby con il Torino La Juventus, come raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, sta seriamente pensando di intraprendere serie sanzioni a carico di Weston McKennie, Paulo Dybala ed Arthur. I tre, secondo quanto raccolto dal portale, sono stati identificati dai carabinieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 aprile 2021) Lapronta ad escluderedalla lista dei convocati per il derby con il Torino Lantus, come raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, sta seriamente pensando di intraprendere serie sanzioni a carico di Weston, Pauloed. I tre, secondo quanto raccolto dal portale, sono stati identificati dai carabinieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RZALLONE : @romeoagresti @GoalItalia come da regolamento volevano dirgli: brutto cattivo, se lo fai di nuovo chiamo l'uomo ner… - PotterPig_ : Peccato che hanno tolto di mezzo le vecchie punizioni ???? quando ti mettevano in castigo ti ritrovavi nei sotterrane… - ago22949817 : @BelpietroTweet Direttore, è doloroso ma è evidente che pensano ai voti. Bisogna vincere, questa è la cosa più impo… - fabius10scudi : RT @angheran70: 'Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui? (Is 53,6) - Secondo i buonisti, non è andata proprio così' P. Gi… - angheran70 : 'Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui? (Is 53,6) - Secondo i buonisti, non è andata proprio così'… -