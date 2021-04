Il capitale umano: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 1 aprile 2021) Il capitale umano: trama, cast e streaming del film Questa sera, 1 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il capitale umano (Human Capital), film del 2019 diretto da Marc Meyers. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, già adattato nel 2013 con il film italiano Il capitale umano di Paolo Virzì. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un ciclista viene investito da un SUV. L’uomo è un cameriere, che quella sera tornava a casa dopo aver lavorato ad un evento tenutosi in una scuola privata. La storia poi racconta, attraverso tre diversi punti di vista, ciò che è successo nei sei mesi prima dell’incidente chiarendo le circostanze della tragedia. Un quarto ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Il: trama, cast e streaming delQuesta sera, 1 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il(Human Capital),del 2019 diretto da Marc Meyers. Ilè liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, già adattato nel 2013 con ilitaliano Ildi Paolo Virzì. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un ciclista viene investito da un SUV. L’uomo è un cameriere, che quella sera tornava a casa dopo aver lavorato ad un evento tenutosi in una scuola privata. La storia poi racconta, attraverso tre diversi punti di vista, ciò che è successo nei sei mesi prima dell’incidente chiarendo le circostanze della tragedia. Un quarto ...

