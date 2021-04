Il Bonus Cultura apre anche ai giornali: come richiederlo (Di giovedì 1 aprile 2021) Da oggi, e fino al prossimo 31 Agosto, è attiva la procedura per richiedere il Bonus Cultura da 500 Euro rivolto ai neo-maggiorenni Dalle ore 12 di oggi, giovedì 1 Aprile 2021, è attiva sul sito www.18app.italia.it, la procedura per richiedere il Bonus Cultura da 500 Euro rivolto ai neo-maggiorenni: c’è tempo fino al prossimo 31 Agosto per inoltrare, tramite Spid, la domanda, mentre la somma corrisposta deve essere spesa necessariamente entro il 31 Dicembre 2022. Attraverso il Bonus Cultura, attivo sia nei negozi fisici che online, si possono acquistare libri, musica e (quando l’emergenza Covid-19 non sarà più tale da permettere la riapertura dei luoghi deputati ) biglietti per il teatro, il cinema, per gli spettacoli di danza, per i musei, le visite guidate ai monumenti e ad i ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Da oggi, e fino al prossimo 31 Agosto, è attiva la procedura per richiedere ilda 500 Euro rivolto ai neo-maggiorenni Dalle ore 12 di oggi, giovedì 1 Aprile 2021, è attiva sul sito www.18app.italia.it, la procedura per richiedere ilda 500 Euro rivolto ai neo-maggiorenni: c’è tempo fino al prossimo 31 Agosto per inoltrare, tramite Spid, la domanda, mentre la somma corrisposta deve essere spesa necessariamente entro il 31 Dicembre 2022. Attraverso il, attivo sia nei negozi fisici che online, si possono acquistare libri, musica e (quando l’emergenza Covid-19 non sarà più tale da permettere la riapertura dei luoghi deputati ) biglietti per il teatro, il cinema, per gli spettacoli di danza, per i musei, le visite guidate ai monumenti e ad i ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Cultura Bonus cultura per i diciottenni, come fare Si tratta del Bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni nel 2020 da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi ...

Bonus Cultura, 500 euro per i nati nel 2002: ecco come richiederlo Da giovedì 1° aprile 2021 alle ore 12.00 sarà possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002: il Bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni nel 2020 da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica, ...

