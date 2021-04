Il Belgio condannato a rimuovere le misure anti-Covid Il Tribunale | “Sono illegittime”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilha trenta giorni di tempo per revocare le, oppure scatterà una multa da 5mila euro al giorno. È quanto stabilito da undi Bruxelles che ieri hail governo belga per leeccezionali intraprese per contenere la pandemia. La decisione è stata presa dopo il ricorso della Ligue des droits humains (“Lega dei diritti umani”), un’organizzazione senza scopo di lucro attiva dal 1901. Secondo l’associazione, ilha adottatoche violano le libertà fondamentali “in barba alle norme costituzionali e/o giuridiche“. Le tre leggi invocate dallo Stato per limitare le libertà dei belgi, sostiene la Lega dei diritti umani, non posessere invocate come base legale per ...

... insufficienza cardiaca, disfunzioni delle valvole cardiache, mentre già illo aveva ... Il suo braccio destro e numero due del gruppo, Jean - Philippe Seta, è statoa quattro anni di ...Paesi del Nord Europa, per esempio come Olanda,e Svezia, paragonabili per numero di ... 13:27 - 'Ndrangheta: 'mani su fondi Covid', condanne fino a 8 anni E' statoa 8 anni di carcere ...Lo Stato non ha per ora commentato la decisione, ma come comunicano i quotidiani belgi, la previsione è che farà appello a questa sentenza Lo Stato belga ha trenta giorni di tempo per revocare le misu ...