Il Barcellona punta Haaland | Raiola e il padre del norvegese sono in città

Il Barcellona fa sul serio per Erling Haaland. Come riportato da Diario Sport, infatti, nella mattinata odierna sono atterrati in città Mino Raiola, agente del calciatore, e il padre dell'attaccante norvegese. I due sarebbero stati accolti da un uomo di fiducia del presidente blaugrana. Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona sarebbe ottimista in particolar modo per gli ottimi rapporti che intercorrono tra Raiola e Laporta.

