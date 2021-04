Icardi pubblica foto con Wanda Nara ma Instagram rimuove il post

(Di giovedì 1 aprile 2021) Adnon è piaciuto il messaggioto da Mauro. L’ex Inter hato unache lo ritraeva in un parco assieme alla mogliee al suo cane. “Il mio cane e la mia cagna” ha scritto il calciatore nella didascalia taggando sua moglie. La frase però non è piaciuta al noto social network, che ha rimosso il contenutoato dall’attaccante perché “Lazione viola le regola della nostra community“. È stato lo stessoha spiegare il disguido tramite le sue stories. La didascalia dell’ex nerazzurro voleva essere simpatica, tanto che la moglie aveva commentato “Come sei divertente” con una faccina ironica, ma il regolamento dinon ...

L'ex Inter ha pubblicato una foto che lo ritraeva in un parco assieme ... "La pubblicazione viola le regola della nostra community". È stato lo stesso Icardi ha spiegare il disguido tramite le sue ...
Mauro Icardi e Wanda Nara sono segutissimi, ma il post dell'attaccante argentino ha fatto discutere non poco. Ora la scelta forte di Instagram ...