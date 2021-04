I veterinari italiani: “Dubbi su vaccino anti-Covid russo per gli animali” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Anche cani, gatti e animali carnivori e d’allevamento da pelliccia hanno il proprio vaccino contro il Covid-19. Questo, almeno, è quanto sostengono gli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria della Russia, che ne hanno annunciato la registrazione. KarniVak-Kov, questo il nome del siero, sarebbe dunque il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus rivolto esclusivamente agli animali. Un vaccino che indurrebbe la produzione di anticorpi nel 100% degli animali trattati. Gli studi clinici su KarniVak-Kovsono sarebbero iniziati lo scorso ottobre e avrebbero coinvolto, tra l’altro, cani, gatti, volpi e visoni. La sua produzione di massa, informano da Mosca, potrebbe prendere il via a partire dai prossimi giorni. L’agenzia Dire ne ha parlato con Marco Melosi, presidente dell’associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi). Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Anche cani, gatti e animali carnivori e d’allevamento da pelliccia hanno il proprio vaccino contro il Covid-19. Questo, almeno, è quanto sostengono gli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria della Russia, che ne hanno annunciato la registrazione. KarniVak-Kov, questo il nome del siero, sarebbe dunque il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus rivolto esclusivamente agli animali. Un vaccino che indurrebbe la produzione di anticorpi nel 100% degli animali trattati. Gli studi clinici su KarniVak-Kovsono sarebbero iniziati lo scorso ottobre e avrebbero coinvolto, tra l’altro, cani, gatti, volpi e visoni. La sua produzione di massa, informano da Mosca, potrebbe prendere il via a partire dai prossimi giorni. L’agenzia Dire ne ha parlato con Marco Melosi, presidente dell’associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi).

