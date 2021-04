I salti mortali di stampa e tv per non dire mai “Kosovo” mentre la Spagna batteva il Kosovo (Di giovedì 1 aprile 2021) Tipo Fonzie, quando non riesce a dire “ho sbagliato”. La Spagna è riuscita a battere il Kosovo, senza mai ammetterne l’esistenza, nascondendolo pubblicamente con stratagemmi ridicoli. Portando a casa, con i tre punti buoni per la qualificazione ai Mondiali, anche una serata di “funambolismi televisivi”, come li definisce El Pais. L’antefatto diplomatico è che la Spagna è l’unico tra i principali paesi occidentali a non riconoscere il Kosovo come stato indipendente. Perché – molto semplicemente – se lo riconoscessero tale firmerebbero un precedente che gli si ritorcerebbe contro nella questione indipendentista della Catalogna, o sui rapporti con Gibilterra, territorio reclamato al Regno Unito. La Spagna avrebbe potuto mettere il veto agli incontri con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Tipo Fonzie, quando non riesce a“ho sbagliato”. Laè riuscita a battere il, senza mai ammetterne l’esistenza, nascondendolo pubblicamente con stratagemmi ridicoli. Portando a casa, con i tre punti buoni per la qualificazione ai Mondiali, anche una serata di “funambolismi televisivi”, come li definisce El Pais. L’antefatto diplomatico è che laè l’unico tra i principali paesi occidentali a non riconoscere ilcome stato indipendente. Perché – molto semplicemente – se lo riconoscessero tale firmerebbero un precedente che gli si ritorcerebbe contro nella questione indipendentista della Catalogna, o sui rapporti con Gibilterra, territorio reclamato al Regno Unito. Laavrebbe potuto mettere il veto agli incontri con ...

