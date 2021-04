I russi conoscevano la sua debolezza Spia italiana per Mosca | dramma privato | perché il militare aveva bisogno di soldi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ci sarebbe unpersonale dietro la scelta di Walter Biot, capitano di fregata e ufficiale della Marina, di "vendersi" aipassando adocumenti "classificati". Uno scandalo internazionale (la Farnesina ha minacciato duri provvedimenti con il governo di) che sarebbe partito da una vicenda strettamente privata. "Idevono aver lavorato molto bene sulla sua, sui problemi personali di Walter", spiega al Corriere della Sera un ufficiale che lo conosce bene. E anche questo, in fondo, è inquietante: come facevano a sapere gli agenti del servizio segreto russo, dei problemi di salute della figlia di Biot, affetta da un grave handicap e per la quale ilfruiva anche della Legge 104? ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : russi conoscevano

Corriere della Sera

... che sono dei ravioli, e ha finito per vincere entrambe. Ne ha buttati giù a decine di ... Non moltiFilippo il bello di Francia ed i suoi emissari Guillaume de Nogaret e Sciarra ...Gli altri detenuti che lavoravano con lui nonla sua storia. Khaled, in fondo, ... Noi stavamo coi, all'epoca, io stesso ero comunista - stalinista, oggi però sono in via di guarigione.«I russi devono aver lavorato molto bene sulla sua debolezza, sui problemi personali di Walter», dice un ufficiale che lo conosce bene. E la debolezza di Walter Biot, stando a quanto raccontano i coll ...Olesya Rostova è apparsa in un programma tv russo per cercare i genitori: l’avvocato della famiglia Pipitone si recherà a Mosca ...