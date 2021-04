I ragazzi uiguri separati dai genitori e nelle mani della polizia cinese | «Errore della prefettura di Latina» La Farnesina | «Faremo di tutto per portarli in Italia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 aprile 2021) «Nasceda undi». Un documento inviato all’indirizzo sbagliato, una svista insomma. Ma dalle conseguenze drammatiche: Zumeryem, Yehia, Muhammad e Shehide, quattro, 11 anni il più piccolo 16 il maggior, invece di partire per l’e riabbracciare i lorosono stati presi dallae internati in un orfanotrofio. Probabilmente discriminati, maltrattati e sottoposti a una “rieducazione” che punta a tagliar via le loro radici etniche e familiari. Lo hanno raccontato a Open Mihriban Kader e Ablikim Memtinin, scappati dallo Xinjiang nel 2016 per sfuggire alle politiche repressive ...