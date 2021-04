I nuovi colori dell’Italia | Campania verso la zona arancione

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 aprile 2021) Attesa la decisione suidelle Regioni: l’unica che dovrebbe passare dallarossa a quellaè la. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesDomani, venerdì 2 aprile, la Cabina di regia si riunirà per stabilire idelle Regioni successivi ai tre giorni dirossa nazionale del weekend di Pasqua (sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile). Secondo le anticipazioni, l’esito delle valutazioni dei tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e delle Regioni non dovrebbe cambiare il quadro attuale in modo significativo. Ti potrebbe interessare anche -> Pasqua inrossa, ecco le regole: cosa si può fare e cosa no I probabili: ...