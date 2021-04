I motivi che hanno spinto l'ufficiale di Marina a vendere segreti militari ai russi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Resta in carcere a Regina Coeli di Roma Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Il gip di Roma ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il capitano di fregata accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per il proprio assistito del legale del militare, mentre il pm di Roma, Gianfederica Dito, aveva invece sollecitato la conferma della detenzione in carcere. "Il mio assistito sta attraversando un momento di profonda crisi, personale, familiare ed economica anche a causa delle gravi condizioni di salute della figlia" fa sapere l'avvocato ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Resta in carcere a Regina Coeli di Roma Walter Biot, l'dellamilitare italiana arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Il gip di Roma ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il capitano di fregata accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per il proprio assistito del legale del militare, mentre il pm di Roma, Gianfederica Dito, aveva invece sollecitato la conferma della detenzione in carcere. "Il mio assistito sta attraversando un momento di profonda crisi, personale, familiare ed economica anche a causa delle gravi condizioni di salute della figlia" fa sapere l'avvocato ...

Radio3tweet : Per una nuotata tra i pesci o per il giro di DO, per l’empatia con gli altri o per le scoperte che si possono ancor… - AlbertoBagnai : Sembrano sorpresi, forse perché, a differenza di voi, cui sono stati spiegati quasi un anno fa, non ne intuiscono g… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaStampa, Draghi: Tra le sfide del Governo c’è quella di attuare quel che è stato finanziato e approvato,… - eErgaOmnes : RT @Ste_Mazzu: Lo schifo dei fondi del Recovery Plan destinati agli armamenti lo aggiungiamo ai mille altri motivi osceni che hanno portato… - AngelHOrtiz2 : RT @ValeNappi: Uno dei motivi che mi hanno spinto a fare porno: le femnazi esistono e vogliono negare la mia sessualità. -

Ultime Notizie dalla rete : motivi che Pasqua 2021: restrizioni Covid, i divieti regione per regione dalle spiagge ai supermercati ... fatta eccezione per chi si muove per motivi di lavoro, salute e necessità e sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma i divieti nazionali anti Covid che ...

Nuovo decreto dal 7 aprile: le regole SPOSTAMENTI - Restano vietati gli spostamenti tra le Regioni, a meno che non si abbia una seconda casa. La mobilità è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sarà sempre possibile ...

Otto buoni motivi che spiegano il pessimo debutto di Deliveroo in Borsa Il Sole 24 ORE Calcio: Bennacer, 'scudetto? Il Milan non gioca per il secondo posto' Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - "Nei 60 minuti che ho giocato con l’Algeria stavo molto bene, era da tanto che non avevo sensazioni così positive". Parola di Ismael Bennacer, una pedina fondamentale pe ...

Napoli, giallo Zielinski: positivo e poi negativo, ora altro tampone Dubbi e incertezze sul polacco al rientro dagli impegni con la sua nazionale. Il centrocampista era in camera con Skorupski, domani i risultati del nuovo esame ...

... fatta eccezione per chi si muove perdi lavoro, salute e necessità e sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma i divieti nazionali anti Covid...SPOSTAMENTI - Restano vietati gli spostamenti tra le Regioni, a menonon si abbia una seconda casa. La mobilità è consentita solo perdi lavoro, salute e necessità. Sarà sempre possibile ...Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - "Nei 60 minuti che ho giocato con l’Algeria stavo molto bene, era da tanto che non avevo sensazioni così positive". Parola di Ismael Bennacer, una pedina fondamentale pe ...Dubbi e incertezze sul polacco al rientro dagli impegni con la sua nazionale. Il centrocampista era in camera con Skorupski, domani i risultati del nuovo esame ...