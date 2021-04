I Minnesota Timberwolwes ritrovano Russell

(Di giovedì 1 aprile 2021) Buone notizie per iche presto riavranno a disposizione D’Angelo Russel, assente da oltre due mesi per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro. Quando iriavranno D’Angelo? Il giocatore si è sottoposto alla visita di controllo che ha evidenziato i progressi dell’articolazione coinvolta confermando i tempi di recupero previsti dal primo esame (4/6 settimane da metà febbraio), ovvero tra circa una settimana. Notizie più precise sullo stato fisiche di Russel, le ha fornite il suo coach, Chris Finch: “si è allenato normalmente con i suoi compagni ieri. Qualsiasi infortunio al ginocchio richiede un’accorta procedura di fisioterapia e noi non avevamo alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero. ...

