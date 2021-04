I messaggi degli artisti per il ddl Zan: Paola Turci, Piero Pelù, Mahmood e tanti altri (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo le invettive di Elodie e Fedez contro la Lega colpevole di fare ostruzionismo in Senato, con Simone Pillon tra gli oppositori più agguerriti, arrivano i messaggi degli artisti per il ddl Zan. Si tratta di un disegno di legge che propone di punire ogni atto di violenza motivato da orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Il dibattito si è riacceso specialmente dopo il grave episodio di aggressione omofoba avvenuto a Roma nella stazione ferroviaria di Valle Aurelia. I messaggi degli artisti per il ddl Zan In queste ore arrivano i messaggi degli artisti per il ddl Zan. In prima linea troviamo Piero Pelù che cita il suo brano Fossi Foco dall’ultimo disco Pugili Fragili: “Cosa ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo le invettive di Elodie e Fedez contro la Lega colpevole di fare ostruzionismo in Senato, con Simone Pillon tra gli oppositori più agguerriti, arrivano iper il ddl Zan. Si tratta di un disegno di legge che propone di punire ogni atto di violenza motivato da orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Il dibattito si è riacceso specialmente dopo il grave episodio di aggressione omofoba avvenuto a Roma nella stazione ferroviaria di Valle Aurelia. Iper il ddl Zan In queste ore arrivano iper il ddl Zan. In prima linea troviamoche cita il suo brano Fossi Foco dall’ultimo disco Pugili Fragili: “Cosa ...

