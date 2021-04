I dati taroccati sono l’ultima manifestazione del male oscuro siciliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli antichi la chiamavano Melancholia, se ne preoccupò Aristotele, ne incise una raffigurazione Albrecht Dürer nel 1514 e, secoli dopo, ispirò l’omonimo film di Lars von Trier del 2011; per i poeti del Decadentismo, da Baudelaire a Verlaine, fu spleen; Eugenio Montale cantò «Il male di vivere ho incontrato» in “Ossi di seppia” del 1925. Giuseppe Berto lo evocò con motivi autobiografici nel romanzo del 1964 intitolato “Il male oscuro” che vinse nel medesimo anno i premi Campiello e Viareggio ed ispirò nel 1989 il film di Mario Monicelli interpretato da Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli, con le musiche di Nicola Piovani. Parliamo della malinconia profonda, un sentimento talvolta distruttivo, una sorta di tristezza di fondo, a volte inconsapevole, che porta un soggetto a vivere passivamente, adattandosi agli avvenimenti esterni con ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli antichi la chiamavano Melancholia, se ne preoccupò Aristotele, ne incise una raffigurazione Albrecht Dürer nel 1514 e, secoli dopo, ispirò l’omonimo film di Lars von Trier del 2011; per i poeti del Decadentismo, da Baudelaire a Verlaine, fu spleen; Eugenio Montale cantò «Ildi vivere ho incontrato» in “Ossi di seppia” del 1925. Giuseppe Berto lo evocò con motivi autobiografici nel romanzo del 1964 intitolato “Il” che vinse nel medesimo anno i premi Campiello e Viareggio ed ispirò nel 1989 il film di Mario Monicelli interpretato da Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli, con le musiche di Nicola Piovani. Parliamo della malinconia profonda, un sentimento talvolta distruttivo, una sorta di tristezza di fondo, a volte inconsapevole, che porta un soggetto a vivere passivamente, adattandosi agli avvenimenti esterni con ...

